Экс-защитник «Адмирала» и «Торпедо» Блум может вернуться в КХЛ

Американский защитник Джонатон Блум может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Как сообщил сам 31-летний хоккеист, у него есть предложения от нескольких клубов КХЛ, но он ещё не принял окончательного решения.



В сезоне-2018/2019 Блум защищал цвета минского «Динамо». В 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8». В феврале 2019 года североамериканский игрок расторг контракт с минчанами.



В сезоне-2017/18 защитник выступал в КХЛ за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.

Приоритет для Войнова — возвращение в НХЛ. Главные трансферные инсайды КХЛ «Магнитка» продолжает искать вратаря, защитник СКА почти договорился с «Оттавой», а в «Авангарде» всё непросто.