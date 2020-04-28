Экс-защитник «Адмирала» и «Торпедо» Блум может вернуться в КХЛ

Американский защитник Джонатон Блум может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Как сообщил сам 31-летний хоккеист, у него есть предложения от нескольких клубов КХЛ, но он ещё не принял окончательного решения.
В сезоне-2018/2019 Блум защищал цвета минского «Динамо». В 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8». В феврале 2019 года североамериканский игрок расторг контракт с минчанами.
В сезоне-2017/18 защитник выступал в КХЛ за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.
- 28 апреля 2020
-
20:36
-
20:11
-
19:57
-
19:46
-
19:21
-
18:54
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:23
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
16:07
-
15:37
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:09
-
13:44
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:00
-
09:40