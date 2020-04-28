Т. Зогорна: хотелось бы иметь уверенность в будущем, но сейчас ничего не понятно
Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна рассказал, что пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.
«Наши с братом контракты истекают 30 апреля. Хотелось бы иметь уверенность в своём будущем, но пока ничего неизвестно. Никто не знает, на что будет похож следующий сезон. Сейчас нужно ждать. Кто-то говорит, что в России могут вообще сыграть без легионеров. Не знаю, ничего не понятно.
Если возвращаться с мыслями в прошлый сезон, вспоминается много матчей, где мы должны были выигрывать, но в итоге уступали. Постепенно мы набрали ход, но потерянные на старте сезона очки не позволили нам добраться до плей-офф», — приводит слова Зогорны Isport.cz.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
В группе риска. 7 клубов КХЛ, которые могут сняться со следующего сезона
Кто-то просто не сможет въехать в Россию, а кому-то серьёзно порежут финансирование.
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
22:03
-
21:32
-
21:18
-
20:55
-
20:36
-
20:11
-
19:57
-
19:46
-
19:21
-
18:54
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:23
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
16:07
-
15:37
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:09
-
13:44
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент