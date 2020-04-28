Т. Зогорна: хотелось бы иметь уверенность в будущем, но сейчас ничего не понятно

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна рассказал, что пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.



«Наши с братом контракты истекают 30 апреля. Хотелось бы иметь уверенность в своём будущем, но пока ничего неизвестно. Никто не знает, на что будет похож следующий сезон. Сейчас нужно ждать. Кто-то говорит, что в России могут вообще сыграть без легионеров. Не знаю, ничего не понятно.



Если возвращаться с мыслями в прошлый сезон, вспоминается много матчей, где мы должны были выигрывать, но в итоге уступали. Постепенно мы набрали ход, но потерянные на старте сезона очки не позволили нам добраться до плей-офф», — приводит слова Зогорны Isport.cz.



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