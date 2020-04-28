Михеев: мне нужно забить минимум 50 голов за сезон, чтобы попасть на обложку игры NHL

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился воспоминаниями о первых впечатлениях от НХЛ.



«Когда приехали на сборы, в первые пять дней мы играли двусторонние матчи. У меня была мысль: „Вау! Куда все бегут?“ Всё очень быстро. А потом, спустя время, уже думаешь: „Что же так медленно? Давайте быстрее!“ Просто нужно время, чтобы адаптироваться. Это новая страна, менталитет, подготовка. Тут достаточно много факторов.



Что нужно, чтобы попасть на обложку игры NHL, как мой одноклубник Остон Мэттьюс? Тренироваться хорошо. Даже не знаю. Забить 50 голов за сезон, наверное, как минимум», — приводит слова Михеева официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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