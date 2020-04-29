Крюг — о новом контракте с «Бостоном»: никаких переговоров не было, я ничего и не ожидал

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг сообщил, что пока не ведёт переговоров о новом контракте с клубом.
«Никаких переговоров не было. Я был к этому готов, потому что кругом царит неизвестность. Никто не знает, как текущая ситуация отразится на лиге в финансовом плане, а также на каждой команде. Это ещё предстоит выяснить. Так что я ничего и не ожидал.
Речь о потенциале моей игры. На протяжении очень долгого времени — с тех пор, как я поставил подпись в контракте — меня считали только атакующим защитником. Очень и очень долго я с этим стереотипом боролся. Как всегда говорит тренер Брюс Кэссиди, я хочу, чтобы меня запомнили универсальным игроком. Мне хочется, чтобы обо мне говорили, как о Патрисе Бержероне и Здено Харе, чтобы моё наследие было таким же, как у Брэда Маршана и Давида Пастрняка, которые работают над этим постоянно, день за днём. Мне хочется быть в этом ряду», — цитирует Крюга пресс-служба НХЛ.
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