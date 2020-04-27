43-летний Хара не планирует завершать игровую карьеру
43-летний защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара заявил, что не собирается завершать игровую карьеру.
«Вариант завершения карьеры? Я не тороплю события. Живу сегодняшним днём и верю, что в этом сезоне мы ещё так или иначе сыграем. Так я вижу себе картину.
Не хочу торопиться. Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится выходить на площадку, соревноваться. Я всё ещё хочу играть, если всё будет в порядке», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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