Немировски: Жафяров был очень похож на Кучерова, но только в начале сезона

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о проблемах команды в сезоне-2019/2020.



«В межсезонье мы взяли хороших игроков: Джордана Шрёдера, Чарлза Дженовея, Андерса Линдбека, Станислава Бочарова. Оставалось подписать двух легионеров. Ими должны были стать Андре Петерссон и Теэму Пулккинен. Договорённость с ними уже была достигнута, но контракты подписать так и не получилось. В итоге костяк команды мы создали, но сделать последний штрих не сделали. Чуть не хватило бюджета для того, чтобы взять легионеров, которые смогли бы стать лидерами, такими как Линус Умарк в «Салавате Юлаеве» или тот же Петерссон в «Динамо». Посмотрите, как они играли в плей-офф. В прошлом сезоне в нашей серии с «Барысом» именно Петерссон был «геймбрейкером», хоккеистом, способным переломить в одиночку ход встречи. У нас много талантливых ребят, но того, кто смог бы использовать свой единственный шанс в матче, к сожалению, не нашлось.



Не был ли таким «геймбрейкером» Жафяров? Он крутил-вертел, отдавал передачи и сам забивал. Но после травмы так и не сумел вернуться на прежний уровень. Старался, но не смог. Жафяров впервые в карьере поднялся на такой уровень. Мало кто способен поддерживать его стабильно. В НХЛ это Кросби, или Макдэвид, или Овечкин, или Кучеров. Они могут не забивать в каждой игре, но ниже определённой планки не опускаются. Жафяров был очень похож на Кучерова, но только в начале сезона», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Нас ждёт большая работа». Немировски подтвердил подписание контракта с «Торпедо»