Харламов: Немировски — амбициозный тренер, приучивший «Торпедо» к яркой игре

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски.



«Мы рады, что удалось договориться по условиям нового контракта и продолжить сотрудничество с Дэвидом Немировски. Это молодой, целеустремлённый и амбициозный тренер, который за два сезона, проведенных в «Торпедо», приучил всех нас к яркой атакующей игре, обилию заброшенных шайб. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, и мы верим, что «Торпедо» останется в числе тех команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина».



Разумеется, есть аспекты, над которыми нужно работать, и шероховатости, которые необходимо исправлять для достижения большей стабильности на турнирной дистанции. Однако выбранный нами вектор движения и поддержка болельщиков подсказывают, что мы находимся на правильном пути. С нетерпением ждём нового сезона», — цитирует Харламова официальный сайт «Торпедо».

«Нас ждёт большая работа». Немировски подтвердил подписание контракта с «Торпедо»