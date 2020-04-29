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Харламов: Немировски — амбициозный тренер, приучивший «Торпедо» к яркой игре

Харламов: Немировски — амбициозный тренер, приучивший «Торпедо» к яркой игре
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски.

«Мы рады, что удалось договориться по условиям нового контракта и продолжить сотрудничество с Дэвидом Немировски. Это молодой, целеустремлённый и амбициозный тренер, который за два сезона, проведенных в «Торпедо», приучил всех нас к яркой атакующей игре, обилию заброшенных шайб. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, и мы верим, что «Торпедо» останется в числе тех команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина».

Разумеется, есть аспекты, над которыми нужно работать, и шероховатости, которые необходимо исправлять для достижения большей стабильности на турнирной дистанции. Однако выбранный нами вектор движения и поддержка болельщиков подсказывают, что мы находимся на правильном пути. С нетерпением ждём нового сезона», — цитирует Харламова официальный сайт «Торпедо».

«Нас ждёт большая работа». Немировски подтвердил подписание контракта с «Торпедо»
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