И. Григоренко — о Ламсе: своими тренерами разбрасываемся, а приглашаем иностранцев

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал уход с поста главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, место которого в уфимском клубе займёт финский специалист Томи Ламса.

«Николай Цулыгин показал за эти два сезона хороший результат с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф. Не знаю, почему с ним не стали продлевать контракт. Может быть, он кому-то неудобен из руководства. Что касается его преемника, Томи Ламсы, то я противник того, чтобы ставили иностранца.

В нашей стране должны работать российские специалисты. Получается, что мы своими тренерами разбрасываемся, а приглашаем иностранцев. Почему «Салават» не приглашает тренера с именем? Я не знаю, что происходит в клубе. Возможно, кто-то там свои интересы преследует», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.