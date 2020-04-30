КХЛ подтвердила, что повысить потолок зарплат предложил ЦСКА

Континентальная хоккейная лига подтвердила информацию, что инициатором идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей был московский ЦСКА.



«Голосование по вопросу изменения предельного размера потолка заработных плат было инициировано членом совета директоров КХЛ, президентом ООО «ПХК ЦСКА» Игорем Есмантовичем, обратившимся с соответствующим письмом в адрес председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко и президента КХЛ Алексея Морозова. Письмо содержало предложение увеличить размер потолка заработных плат в сезоне-2020/2021 до 1,3 млрд рублей. Согласно уставу ООО «КХЛ», предложение Игоря Есмантовича было вынесено на рассмотрение совета директоров ООО «КХЛ», — указано в заявлении на сайте лиги.

КХЛ отказалась от идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей