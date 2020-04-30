КХЛ отказалась от идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей

Сегодня, 30 апреля, состоялось заочное голосование членов совета директоров ООО «КХЛ» по вопросу об увеличении начиная с сезона-2020/2021 установленного предельного размера потолка заработных плат хоккеистов до 1,3 млрд рублей, информирует официальный сайт лиги.



Подавляющим большинством голосов принято решение оставить в силе положения статьи 50 Правового регламента КХЛ, предусматривающие введение жёсткого потолка заработных плат в сезоне-2020/2021 в размере 900 млн рублей.



График введения жёсткого потолка заработных плат, а также его предельный размер были выработаны рабочей группой с участием представителей Федерации хоккея России и клубов КХЛ. Также в июле 2018 года советом директоров ООО «КХЛ» были утверждены изменения в регламент КХЛ, в том числе на сезон-2020/2021, установлен предельный размер жесткого потолка заработных плат в размере 900 млн. Изменения были приняты советом директоров КХЛ единогласно, за них проголосовали представители клубов КХЛ, также изменения согласованы с ФХР. В целях постепенного перехода к жёсткому потолку заработных плат был установлен двухлетний переходный период, который давал возможность всем клубам КХЛ провести подготовительную работу.

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