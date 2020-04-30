Никита Серебряков подписал новый контракт с «Торпедо»
Вратарь Никита Серебряков подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. Соглашение носит двусторонний характер и позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.
25-летний голкипер перешёл в систему нижегородского клуба в прошлом сезоне в результате обмена с «Адмиралом» из Владивостока. За основную команду вратарь, в чьём активе более 60 матчей в КХЛ, не сыграл ни разу. В пяти матчах в составе клуба «Торпедо-Горький» Серебряков отразил 93,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,74.
Также продлил двусторонний контракт с клубом на один сезон 23-летний защитник Кирилл Меляков.
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