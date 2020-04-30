Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Серебряков подписал новый контракт с «Торпедо»

Никита Серебряков подписал новый контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь Никита Серебряков подписал новый контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. Соглашение носит двусторонний характер и позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ.

25-летний голкипер перешёл в систему нижегородского клуба в прошлом сезоне в результате обмена с «Адмиралом» из Владивостока. За основную команду вратарь, в чьём активе более 60 матчей в КХЛ, не сыграл ни разу. В пяти матчах в составе клуба «Торпедо-Горький» Серебряков отразил 93,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,74.

Также продлил двусторонний контракт с клубом на один сезон 23-летний защитник Кирилл Меляков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020