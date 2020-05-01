Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе из команды семи игроков

Хоккейный клуб «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил об уходе из команды семи игроков.
В связи с истечением срока действия контрактов московский «Спартак» покидают семь игроков: защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский; нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Фёдор Малыхин.
33-летний Херсли в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) балла при показателе полезности «+2». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил три гола и отметился результативной передачей.
33-летний Виклунд в 17 матчах регулярного чемпионата заработал 3 (0+3) балла при показателе полезности «-3». В двух матчах Кубка Гагарина швед очков не набрал.
29-летний Малыхин провёл 17 матчей за «Спартак», забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста».
34-летний Кокарев в общей сложности провёл 51 матч в сезоне, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач.
32-летний Вишневский пополнил состав московского клуба в ходе сезона. За команду Олега Знарка защитник сыграл 17 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-5".
В минувшем сезоне 31-летний Даугавиньш в 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности "+10". В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.
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