Скабелка: работа в «Локомотиве», где много молодых воспитанников, — это большой вызов

Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал назначение в ярославский клуб. Контракт «железнодорожников» с белорусским тренером рассчитан на три сезона.

«Контакт с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым у меня никогда не прерывался. Мы, конечно, друг другу не звонили, но при встрече всегда хорошо общались. Хоккейный мир не такой большой, мы виделись на чемпионатах мира тех же. Но по поводу работы сейчас уже после сезона был только предметный разговор. Всё это волнительно, конечно. Это назначение, предстоящая работа в клубе, где много своих молодых воспитанников, — большой вызов, очень интересно будет работать. Да, конечно, в команде по-прежнему будет много молодёжи», — приводит слова Скабелки «Р-Спорт».

Напомним, Скабелка не сумел договориться по новому контракту с казахстанским «Барысом». Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.