Скабелка подписал контракт с ярославским «Локомотивом» на три года
Новым главным тренером ярославского «Локомотива» назначен Андрей Скабелка, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с белорусским тренером рассчитан на три сезона.
Напомним, Скабелка не сумел договориться по новому контракту с казахстанским «Барысом». Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.
Экс-голкипер «Барыса» Паскуале стал игроком «Локомотива»
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