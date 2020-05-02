Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жена Бобровского рассказала, как муж проводит время на карантине

Жена Бобровского рассказала, как муж проводит время на карантине
Хоккей / НХЛ 0

Ольга, жена вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, рассказала, чем супруг занимается дома во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ.

«Обычно он играет в хоккей и тренируется три раза в день. Сейчас, на карантине, занимается домашними делами: чистит бассейн, наводит порядок в гараже, ругается с прорабом (у нас в доме небольшая переделка) и, конечно же, тренируется», — написала Ольга в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Можете также посмотреть, как Бобровский занялся приготовлением ужина, удивив жену.

Алиса Знарок: Панарин и Бобровский созданы друг для друга
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020