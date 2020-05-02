Жена Бобровского рассказала, как муж проводит время на карантине

Ольга, жена вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, рассказала, чем супруг занимается дома во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ.

«Обычно он играет в хоккей и тренируется три раза в день. Сейчас, на карантине, занимается домашними делами: чистит бассейн, наводит порядок в гараже, ругается с прорабом (у нас в доме небольшая переделка) и, конечно же, тренируется», — написала Ольга в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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