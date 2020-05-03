Широков: нельзя говорить, что обмен в «Спартак» стал неожиданностью. Я был готов к этому

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал обмен в московский клуб из «Авангарда».
«Говорить, что это стало большой неожиданностью, нельзя. Я был готов к обмену. Предварительно переговорил с руководством «Спартака» и тренерским штабом. Они были заинтересованы в моём переходе.
Знарок? Огромный плюс, что «Спартаком» руководит такой специалист, прекрасно его знаю. Могу сказать о нём только хорошее. Тренер с большой буквы, всегда отвечает за свои слова, делает в работе правильные вещи. Умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моём переходе в «Спартак».
В хоккейной жизни я много чего повидал и много тренировался летом под руководством Олега Валерьевича. Знаю его требования, знаю, к чему надо готовиться. Испугать меня уже нельзя. Более того, с нетерпением жду, когда «Спартак» начнёт подготовку к новому сезону», — цитирует Широкова пресс-служба московского клуба.
- 3 мая 2020
-
14:00
-
13:40
-
13:26
-
13:21
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:08
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:46
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
02:37
-
00:55
-
00:19
- 2 мая 2020
-
23:43
-
23:04
-
22:13
-
22:06
-
21:32
-
21:18
-
21:00
-
20:37
-
20:00
-
19:47
-
19:28
-
18:56
-
18:24