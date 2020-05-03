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Широков: нельзя говорить, что обмен в «Спартак» стал неожиданностью. Я был готов к этому

Широков: нельзя говорить, что обмен в «Спартак» стал неожиданностью. Я был готов к этому
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал обмен в московский клуб из «Авангарда».

«Говорить, что это стало большой неожиданностью, нельзя. Я был готов к обмену. Предварительно переговорил с руководством «Спартака» и тренерским штабом. Они были заинтересованы в моём переходе.

Знарок? Огромный плюс, что «Спартаком» руководит такой специалист, прекрасно его знаю. Могу сказать о нём только хорошее. Тренер с большой буквы, всегда отвечает за свои слова, делает в работе правильные вещи. Умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моём переходе в «Спартак».

В хоккейной жизни я много чего повидал и много тренировался летом под руководством Олега Валерьевича. Знаю его требования, знаю, к чему надо готовиться. Испугать меня уже нельзя. Более того, с нетерпением жду, когда «Спартак» начнёт подготовку к новому сезону», — цитирует Широкова пресс-служба московского клуба.

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