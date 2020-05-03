Крылов: для Хохлачёва и Широкова обмен должен стать новым вызовом в карьере

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал обмен со «Спартаком», в результате которого в Москву отправился нападающий Сергей Широков, а в обратном направлении проследовал форвард Александр Хохлачёв.

«Для Хохлачёва переход к нам должен стать новым вызовом в карьере. В 26 лет он уже успел поиграть и за океаном, и в топ-клубе КХЛ, завоевать медали молодежных чемпионатов мира со сборной России. У Хохлачёва хорошая статистика в играх за «Спартак» в последнем сезоне, и пять очков в серии плей-офф с «Динамо» тому подтверждение. У Хохлачёва остаётся последний год контракта, так что ему точно есть что доказывать в матчах за «Авангард».

В 2015 году права на Александра уже принадлежали «Авангарду», но ни одной игры за наш клуб он тогда не провёл, так как выступал в системе «Бостона» в Северной Америке. Будем надеяться, теперь под руководством Боба Хартли Александр станет одним из лидеров «Авангарда».

Уход Широкова? Я был поклонником его игры за СКА и хотел, чтобы Широков играл в нашем клубе. Возможно, еще и поэтому у нас сложились действительно тёплые отношения. К сожалению, весь последний сезон Сергея преследовали травмы, он не смог выйти на привычный уровень игры, именно поэтому считаю, что переход в «Спартак» станет для него новым вызовом в карьере.

Широков останется в Москве, будет играть в хорошей команде, под руководством любимого тренера — Олега Знарка. Сергей всегда принимал новые вызовы, уверен, этот шаг пойдёт ему и его карьере только на пользу. Ещё раз хочу выразить Сергею огромную благодарность за то, что он сделал для «Авангарда». Он знает, что всегда может ко мне обратиться за помощью или советом, особенно после завершения спортивной карьеры», — цитирует Крылова ТАСС.