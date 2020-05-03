Расмуссен намерен продолжить карьеру в НХЛ. Его хотела сохранить «Магнитка»
Выступавший в минувшем сезоне за магнитогорский «Металлург» Деннис Расмуссен намерен продолжить карьеру в НХЛ.
«Пока не знаю, как это удастся. Открыт для любых вариантов. Но хочу вернуться в НХЛ. Хочу играть в лучшей в мире лиге», — цитирует Расмуссена HockeyNews.se.
Последние два сезона Расмуссен провёл в составе «Магнитки». На его счету в КХЛ 81 (24+57) очко в 115 матчах. 25 апреля 2020 года первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Деннису предложен новый контракт.
«Металлург» в прошедшем регулярном чемпионате занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1-4.
Филиппи покинет «Металлург», Расмуссену предложен новый контракт
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