Расмуссен намерен продолжить карьеру в НХЛ. Его хотела сохранить «Магнитка»

Выступавший в минувшем сезоне за магнитогорский «Металлург» Деннис Расмуссен намерен продолжить карьеру в НХЛ.

«Пока не знаю, как это удастся. Открыт для любых вариантов. Но хочу вернуться в НХЛ. Хочу играть в лучшей в мире лиге», — цитирует Расмуссена HockeyNews.se.

Последние два сезона Расмуссен провёл в составе «Магнитки». На его счету в КХЛ 81 (24+57) очко в 115 матчах. 25 апреля 2020 года первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Деннису предложен новый контракт.

«Металлург» в прошедшем регулярном чемпионате занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1-4.