Филиппи покинет «Металлург», Расмуссену предложен новый контракт
Вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о трансферных планах команды.
«Филиппи мы поблагодарили за проделанную работу, но в следующем сезоне мы его не рассматриваем. Расмуссену сделали предложение, Деннис думает, время есть. Мы сказали, как планируем его использовать, после травмы он был в полном порядке», — приводит слова Ласькова ТАСС.
Напомним, ранее Ласьков сообщил, что клуб договорился с нападающим Сергеем Мозякиным по общим цифрам зарплаты нового контракта.
Напомним, «Металлург» в прошедшем регулярном чемпионате занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1-4.
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Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас.
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