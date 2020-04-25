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Филиппи покинет «Металлург», Расмуссену предложен новый контракт

Филиппи покинет «Металлург», Расмуссену предложен новый контракт
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о трансферных планах команды.

«Филиппи мы поблагодарили за проделанную работу, но в следующем сезоне мы его не рассматриваем. Расмуссену сделали предложение, Деннис думает, время есть. Мы сказали, как планируем его использовать, после травмы он был в полном порядке», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Напомним, ранее Ласьков сообщил, что клуб договорился с нападающим Сергеем Мозякиным по общим цифрам зарплаты нового контракта.

Напомним, «Металлург» в прошедшем регулярном чемпионате занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1-4.

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