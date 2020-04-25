Филиппи покинет «Металлург», Расмуссену предложен новый контракт

Вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о трансферных планах команды.



«Филиппи мы поблагодарили за проделанную работу, но в следующем сезоне мы его не рассматриваем. Расмуссену сделали предложение, Деннис думает, время есть. Мы сказали, как планируем его использовать, после травмы он был в полном порядке», — приводит слова Ласькова ТАСС.



Напомним, ранее Ласьков сообщил, что клуб договорился с нападающим Сергеем Мозякиным по общим цифрам зарплаты нового контракта.



Напомним, «Металлург» в прошедшем регулярном чемпионате занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1-4.

Обмены, подписания, сделки. 8 cамых активных клубов КХЛ на трансферном рынке Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас.