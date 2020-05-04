«Сумма в 100 млн рублей — это просто смешно». Жамнов — о возможном переходе Войнова

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника Вячеслава Войнова.

«У меня состоялся разговор с агентом Вячеслава Войнова. Мы хотели понять позицию игрока. У Славы приоритет – возвращение в НХЛ. Он будет смотреть, какая ситуация по нему складывается там. От этого мы и будем отталкиваться. Конкретного разговора по контракту у нас не было. Когда всё прояснится по самому игроку и НХЛ, тогда мы и поговорим. Но сумма в 100 млн руб., фигурировавшая в прессе, полный абсурд. Не знаю, откуда журналисты её взяли. Это просто смешно.

Каблуков? У Ильи есть контракт, очень большой контракт. Для нас это очень тяжёлое соглашение. Но хочу заметить, что неправильно разговаривать об игроке, у которого действующий контракт с другим клубом. Каблуков – хоккеист СКА. Так что в первую очередь вопрос по игроку нужно задавать руководству СКА», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.