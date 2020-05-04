«Знарок однозначно остаётся в «Спартаке». Большое интервью с Жамновым

Алексей Жамнов – первый вице-президент, генеральный менеджер «Спартака», а также член совета директоров КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» функционер рассказал о комплектации команды, задачах на следующий сезон, потолке зарплат в КХЛ и агентском бизнесе.

«Моя дочь помогает людям, я ей горжусь»

— Где самоизолировались в столь непростое время?

— В Москве, у себя на квартире.



— Прочитал, что ваша дочь работает в больнице, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом. Сильный поступок!

— Это личный выбор Сабины, она же врач. Она хочет быть врачом, поэтому сама приняла такое решение. Понятно, что это опасно в нынешней ситуации, но профессия доктора специфическая.



— Вы её поддержали?

— Да, безусловно.



— Переживаете?

— Конечно, все переживают. Любой человек будет переживать за своих детей, особенно сейчас. С другой стороны, моя дочь помогает людям. Это приятно, я ей горжусь.

Дочь Жамнова работает в больнице, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом

«Играй мы с болельщиками в шестой встрече с «Динамо» – седьмому матчу быть»

— Как бы оценили первый сезон «Спартака» под руководством Олега Знарка?

— Если посмотреть статистику, как Знарок начинает сезон, то его команды всегда входят чуть тяжеловато. Тяжёлые сборы, идёт серьёзная подготовка ко всему чемпионату. Плюс Знарок пришёл в «Спартак» со своими идеями, видением игры. Понятно, что получилась некая «акклиматизация» для игроков, нужно было ко всему привыкнуть. Игроки притирались к тренеру, а тренер – к игрокам.



— Нужна была «химия».

— Да ничего страшного не происходило. Я просто помню, что в начале сезона в прессе писали, что Знарок не справляется. Но у нас, как говорится, доброжелателей всегда хватает. Так что я спокойно отношусь ко всему этому.



— С московским «Динамо» в плей-офф Знарок ожидаемо поборолся, дал бой клубу, с которым завоёвывал два Кубка Гагарина.

— Я могу сказать, что если бы мы играли наш последний матч со своими болельщиками, то седьмой матч состоялся бы. Судьба серии решалась бы в седьмой встрече.



— Да, получилось несправедливо.

— Тяжеловато. Я понимаю ребят, которые играли при пустых трибунах. Даже в тренировочном лагере, когда команда играет без болельщиков, хоккеистам намного проще. Они понимают, что готовятся к сезону, наигрывают определённые варианты. Здесь же идёт борьба за выход в следующий раунд, а мы играем при пустых трибунах… Нужно понимать, что поддержка со стороны родных болельщиков – это дополнительная мотивация для игроков. Это большой плюс. Повторюсь, я не думаю, а уверен: играй мы с болельщиками – седьмому матчу быть.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Вам не показалось, что вратарская бригада Гудачек – Беспалов могла сыграть сильнее?

— Нельзя винить только вратарскую бригаду, ведь играет вся команда. Ясно, что были такие голы и эпизоды, в которых вратари могли сыграть лучше. Но с другой стороны, вратари нас тоже много раз выручали. Были вопросы и к обороне. Хоккей – это командный вид спорта. Из каждых моментов складывается голевая ситуация. Там один недоработал, в другом эпизоде ещё кто-то ошибся… Да, если сравнивать с предыдущим плей-офф, когда мы играли со СКА, то Гудачек сыграл намного сильнее, чем в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Мы знаем потенциал Юлиуса, но всякое случается.



— Ещё и болельщики любят Гуда-шоу.

— Дело даже не в этом. У Юлиуса хорошая вратарская психология, он умеет в нужный момент перестроиться, поэтому, по большому счёту, претензий к нему нет.

Поражение от «Динамо» злит Знарка, но ему ещё рано творить чудеса со «Спартаком» Зато уже в следующем сезоне от красно-белых можно ждать прорыва.

«Знарок точно продолжит работать в «Спартаке»

— У Олега Знарка активировалась опция второго года или контракт переподписан на новых условиях?

— У него всё нормально, там контракт по схеме «1+1». Знарок точно продолжит работать в «Спартаке», он однозначно остаётся, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Мы ждём, когда закончится эпидемия. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что всё хорошо.



— Получается, изменение среди тренеров только одно: вместо Уланова будет Федосов.

— Да, именно так. Контракты с Витолиньшем и Соловьёвым будут продлены, это чисто технические детали. Весь штаб, кроме Уланова, остаётся прежним.



— В следующем сезоне «Спартак» продолжит играть в «Парке Легенд»?

— Да, у нас ещё год по договору аренды. Так что пока всё нормально, а дальше будем думать.



— Жёсткий потолок зарплат в КХЛ – 900 млн руб. У «Спартака» платёжка не изменится?

— Могу сказать, что лично у нас никогда не было бюджета в 900 миллионов рублей (смеётся). У нас будет всё аналогично с прошлым сезоном. Я разговаривал с руководством, всё остаётся на том же уровне.



— Вы – член совета директоров КХЛ. Почему решили голосовать за потолок зарплат в 900 млн рублей?

— Потому что этот потолок уже давно был принят и утверждён лигой. Я считаю, что 900 млн рублей – это нормальный потолок. Те клубы, у которых есть такие деньги, могут подписать хороших игроков. Поэтому, на мой взгляд, 900 млн рублей – оптимальный вариант.



— Получается, теперь на первый план выходит работа менеджера и никто не будет переплачивать игрокам.

— Тут многое зависит от клуба, плюс работа с игроками. Хочет ли сам хоккеист играть в этой команде? Это, пожалуй, самый важный вопрос. Когда я разговариваю с хоккеистами, то сразу спрашиваю, хочет ли игрок выступать за «Спартак». Да, все хотят получить большой контракт, заработать большие деньги. Но в моём понимании каждый спортсмен должен получать адекватные деньги, на которые он реально работает.

900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ? Противники уменьшения пеняют на выросший курс доллара и отток из России звёздных хоккеистов.

«Когда всё прояснится по Войнову и НХЛ, тогда мы и поговорим»

— Опять же, если спрашивать у вас как у члена совета директоров лиги. Вас разочаровала ситуация, сложившаяся с «Адмиралом»? (Клуб из Владивостока отказался от участия в следующем сезоне чемпионата КХЛ из-за проблем с финансированием. – Прим. «Чемпионата»).

— Вы же видите, какая ситуация происходит во всём мире. Тяжело что-либо сказать. Конечно, жалко, что у Владивостока не будет команды в КХЛ. Но ничего не поделаешь, ведь вопрос финансирования играет ключевую роль. Многое зависит от внутренней кухни, поэтому лучше подробно обсудить эту тему с владельцами «Адмирала».



— Как у вас складываются рабочие отношения с новым президентом КХЛ Алексеем Морозовым?

— У нас с Алексеем хорошие отношения, мы давно друг друга знаем. Мы не прекращали общаться даже в тот момент, когда он завершил карьеру игрока. Я думаю, что у него всё получится. У Морозова есть имя на мировом уровне, человек поиграл и в НХЛ, и в КХЛ. Он знает всю кухню изнутри.



— Такое ощущение, что «Спартак» берёт курс на комплектование команды ветеранами.

— Почему ветеранами? У нас есть и молодые ребята. Конечно, есть и опытные игроки. Сейчас стоит задача не только попасть в плей-офф, это уже даже не обсуждается. Задача – проходить как можно дальше и бороться за Кубок Гагарина. В плей-офф нужен опыт, но я ещё раз повторю, что у нас есть молодёжь. Она хорошая, перспективная. Никто не собирается задвигать молодых ребят в глубокий резерв.

— Логично.

— Мы хотим, чтобы у нас была длинная «лавка», ротация. Сезон тяжёлый, страна большая, перелётов много. Всё это сказывается. Поэтому мы просчитываем, что нам нужно и необходимо.



— Из первой команды нет контракта у Анселя Галимова. Вы расстаётесь или будете подписывать новое соглашение?

— Пока мы рассматриваем его, находимся в рабочем процессе. Давайте скажем так: мы думаем.



— С Геннадием Столяровым будете прощаться?

— Да, будем искать обмен или расторгать контракт.



— «Спартак» действительно хочет заполучить в свои ряды Вячеслава Войнова?

— У меня состоялся разговор с агентом Вячеслава Войнова. Мы хотели понять позицию игрока. У Славы приоритет – возвращение в НХЛ. Он будет смотреть, какая ситуация по нему складывается там. От этого мы и будем отталкиваться. Конкретного разговора по контракту у нас не было. Когда всё прояснится по самому игроку и НХЛ, тогда мы и поговорим. Но сумма в 100 миллионов рублей, фигурировавшая в прессе, полный абсурд. Не знаю, откуда журналисты её взяли. Это просто смешно.



— Рассматриваете ли вариант с приглашением форварда СКА Ильи Каблукова?

— У Ильи есть контракт, очень большой контракт. Для нас это очень тяжёлое соглашение. Но хочу заметить, что неправильно разговаривать об игроке, у которого действующий контракт с другим клубом. Каблуков – хоккеист СКА. Так что в первую очередь вопрос по игроку нужно задавать руководству СКА.

Открытие трансферного окна в КХЛ. Всё о сделках первых дней Подробности главных переходов, расторжений и обменов – в нашем онлайне.

«Обменом Хохлачёва на Широкова довольны обе стороны»

— Как прокомментируете обмен Александра Хохлачёва в «Авангард» на Сергея Широкова?

— Мы смотрели со стороны баланса, нам нужен был баланс. Мы хотели получить игрока, который может играть как в атаке, так и в обороне. Сашка у нас провёл три сезона, мы ему благодарны и желаем удачи. Считаю, что для нас это хороший обмен и приобретение. Широков работал со Знарком, я с Серёгой тоже работал в сборной. Я знаю потенциал этого человека. В прошлом сезоне он пропустил много игр из-за травмы, но сейчас с ним всё нормально. Обе стороны довольны.



— У него уже не такой тяжёлый контракт, как ранее? «Авангард» перед дедлайном его переподписывал.

— Да, Омск переподписал, плюс я разговаривал с самим Широковым, с его агентом. У нас есть свои договорённости по его контракту. У Сергея адекватный контракт.



— Правда ли, что вместо обмена Хохлачёва на Широкова был вариант с Дергачёвым?

— Мы разговаривали со СКА, но обмен у нас не получился.



— Не смущает, что Широкову уже 34 года и у него ещё два года контракта?

— 34 года – самый нормальный возраст для хоккеиста. Это в СССР провожали на пенсию, когда человеку исполнялся 31 или 32 года. У Сергея Широкова нормальный возраст.



— Правда ли, что инициатором обмена выступил главный тренер «Спартака» Олег Знарок, у которого были определённые трения с Хохлачёвым?

— Трений между Знарком и Хохлачёвым не было, просто у Сашки были как хорошие матчи, так и провальные. Но ни один игрок не сможет провести весь сезон на одном уровне. Спады бывают у всех. Ещё раз скажу, что этот обмен выгоден обеим сторонам.



— Но Знарок принимал участие в обмене?

— Когда мы проводим обмен, то понятно, что в нём участвую и я, и тренерский штаб. Мы согласовываем все обмены и приобретения.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

«Спартак» не интересовался Сергеем Мозякиным»

— Правда ли, что «Спартак» интересовался Сергеем Мозякиным?

— Нет, это слухи. «Спартак» не интересовался Сергеем Мозякиным.



— Из россиян из клуба уже ушли Кокарев, Иван Вишневский, Малыхин, из иностранцев – Даугавиньш, Карсумс, Виклунд, Херсли.

— Большое спасибо всем ребятам, которые у нас играли. Все они проделали хорошую работу, помогли клубу. Ничего плохого не могу сказать. Но мы смотрим в будущее и набираем команду, которая, считаем, будет более боеспособной на следующий год.



— «Спартак» будет играть в шесть иностранцев?

— Да: Гудачек, Дьюс, Бакош, Радил, Лехтеря и Ганзл. В том году тоже было шесть легионеров. Ну и хорошо, пусть конкуренция среди иностранцев возрастает. Это тоже большой плюс.



— Со шведом Дьюсом, значит, окончательно решили?

— Да, решили окончательно. Я буквально недавно разговаривал, в системе «Флориды» в курсе, так что всё хорошо.



— Приходят Бакош, Радил. Что скажете о них?

— Радил у нас играл, мы его отлично знаем. Бакош здорово зарекомендовал себя в «Адмирале».



— Как оцените Лехтеря?

— Это сильный финский центр, хорошее приобретение для нас. Он нам поможет.



— Из россиян приходят Любимов, Зубарев.

— Рома Любимов может сыграть как в атаке, так и помочь в обороне. У него не всё хорошо сложилось в Магнитогорске. Перед тем как его подписывать, мы тщательно обдумывали, под какое сочетание его берём. Зубарева хорошо знает и Знарок, и я. Это солидный оборонительный защитник. Для нас это хорошее подписание.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Агентский бизнес – грязный бизнес. Грязь льют агенты, чьих игроков я не беру»

— Некоторые упрекают вас в комплектовании команды игроками одного агента. Но пришли Лехтеря, Зубарев, Широков, Дьюс, переподписаны контракты с защитником Дмитрием Вишневским, нападающим Юньковым, вратарём Хомченко. Все эти люди не имеют отношения к агенту Юрию Николаеву. Значит, разговоры слишком раздуты?

— Я думаю, что всю эту грязь льют агенты, чьих игроков я не беру. Может, в других клубах, образно говоря, всё наоборот: полные сочетания из игроков другого агента. Но я бы не сказал, что работаю только с Юрием Николаевым. Я достаточно работаю и с другими агентами: с Сергеем Паремузовым, с Владимиром Зоркиным, с которым мы обсуждали переход Широкова, с Игорем Парашкиным, со Станиславом Романовым. Так что на всю эту пустую болтовню и писанину я не обращаю никакого внимания. Пусть другие агенты, которые этим занимаются, продолжают свои вбросы. Агентский бизнес – грязный бизнес. Потому что все друг друга поливают грязью, у кого-то есть зависть. От этого никуда не деться. В НХЛ, кстати, всё аналогично: там агенты тоже друг друга поливают. Когда я играл в НХЛ, я всё это проходил.



— В НХЛ массово уезжают российские игроки. Как к этому относитесь и как их удержать?

— Надо продумать это, очень болезненный вопрос. Я думаю, что игрок должен уезжать в НХЛ более-менее адаптированным, человек должен быть готов играть в НХЛ. А не так, что просто подписал бумаги и поехал. Могу сказать, как профессионал и разбирающийся в этом вопросе человек: если североамериканец и россиянин будут играть на одном уровне, то поставят играть североамериканца, а не нашего игрока. Ребята должны это понимать. Поэтому самый важный вопрос: кто готов, а кто не готов туда ехать?



— С этим не поспоришь.

— Да, тут ещё и агенты проводят большую работу. Те, которые работают на североамериканском рынке. Я много раз разговаривал с игроками, которые туда уезжали. С тем же Ярославом Дыбленко, когда он играл в «Спартаке». Я ему советовал, чтобы он туда не уезжал. Он был не готов, отыграл бы ещё сезон или два здесь, а дальше было бы видно. Увы, многие хоккеисты прислушиваются к агенту.



— Бывают и другие примеры.

— Да, есть те, у кого последний шанс. В таком случае надо ехать и пробовать свои силы. Ясно, что все хотят попробовать себя в НХЛ. От этого никуда не денешься. Например, те же Барабанов и Зуб здесь всё выиграли, всем всё доказали. Хотят попробовать себя на новом уровне, я это только приветствую. А есть и другие примеры. Так что это болезненный вопрос, над ним надо всем нам в КХЛ вместе работать.