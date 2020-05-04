Жамнов — об обвинениях в свой адрес: грязь льют агенты, чьих игроков я не беру в «Спартак»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на упрёки в том, что селекция красно-белых построена на массовом привлечении клиентов агентства Winners.
«Я думаю, что всю эту грязь льют агенты, чьих игроков я не беру. Может, в других клубах, образно говоря, всё наоборот: полные сочетания из игроков другого агента. Но я бы не сказал, что работаю только с Юрием Николаевым. Я достаточно работаю и с другими агентами: с Сергеем Паремузовым, с Владимиром Зоркиным, с которым мы обсуждали переход Широкова, с Игорем Парашкиным, со Станиславом Романовым.
Так что на всю эту пустую болтовню и писанину я не обращаю никакого внимания. Пусть другие агенты, которые этим занимаются, продолжают свои вбросы. Агентский бизнес – грязный бизнес. Потому что все друг друга поливают грязью, у кого-то есть зависть. От этого никуда не деться. В НХЛ, кстати, всё аналогично: там агенты тоже друг друга поливают. Когда я играл в НХЛ, я всё это проходил», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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