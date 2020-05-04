Экс-голкипер минского «Динамо» Энрот подписал трёхлетний контракт с «Эребру»

Экс-голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот подписал трёхлетний контракт с «Эребру», информирует официальный сайт клуба.
Вратарь покинул Минск 20 декабря 2019 года. Энрот играл в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом, в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребро». В нынешнем сезоне шведский голкипер одержал семь побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отражая в среднем за матч 89,1% бросков и пропуская 3,13 шайбы за встречу. Юнас был выбран болельщиками для участия в Матче звёзд КХЛ 2020 года.
До перехода в «Динамо» 31-летний голкипер выступал в Национальной хокейной лиге за «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоёвывал серебро Олимпийских игр.
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