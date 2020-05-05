Самсонов: у Ковальчука и Овечкина много чего можно подсмотреть. Это же машины!

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал переход Ильи Ковальчука в столичный клуб из «Монреаль Канадиенс».
«Как в команде восприняли переход? Отлично! Все ребята взбодрились. В команду, в раздевалку пришёл ещё один лидер – что в этом может быть не так? Мне Илюха много всего подсказывал – от бытовых вещей до хоккейных. Он для меня, как и Саня Овечкин – учитель. Много чего можно у них подсмотреть – в плане разминки, отношения к делу, работы над собой. Это же машины! Как они пашут на тренировках», — приводит слова Самсонова «Советский спорт».
«Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». Всего в НХЛ Ковальчук провёл 926 матчей и набрал 876 (443+433) очков.
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