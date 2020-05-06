Хартикайнен: когда жму руку друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что он делает?»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о привычках, которые он перенял в России.
«Я пью кумыс, ещё нравится башкирский мёд, очень вкусный. Ходил на охоту с башкирами, общался, они очень милые люди. В целом очень добрые, дружелюбные люди там живут, это мне нравится больше всего.
Забавно, что в России утром приходишь в раздевалку и жмёшь всем руки. Когда жму руки друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что этот парень делает?» Но в России это всем привычно, я тоже перенял эту традицию.
Что-то по-русски понимаю, но разговорные навыки у меня не очень. У меня плохая память, чтобы запомнить слово, надо повторить его раз 50, а то и 100. Я очень медленно учусь, пару дней помню слово, а потом забываю. Я бы сказал, финский труднее русского, его сложно учить. Самое трудное слово в русском? У меня проблемы с буквой «с», а в русском она везде. Тяжело даются слова с этой буквой» — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 6 мая 2020
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:16
-
20:46
-
20:04
-
19:53
-
19:18
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:41
-
17:36
-
17:26
-
17:20
-
16:48
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
15:46
-
15:31