Хартикайнен: когда жму руку друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что он делает?»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о привычках, которые он перенял в России.



«Я пью кумыс, ещё нравится башкирский мёд, очень вкусный. Ходил на охоту с башкирами, общался, они очень милые люди. В целом очень добрые, дружелюбные люди там живут, это мне нравится больше всего.

Забавно, что в России утром приходишь в раздевалку и жмёшь всем руки. Когда жму руки друзьям в Финляндии, в их глазах читается: «Что этот парень делает?» Но в России это всем привычно, я тоже перенял эту традицию.



Что-то по-русски понимаю, но разговорные навыки у меня не очень. У меня плохая память, чтобы запомнить слово, надо повторить его раз 50, а то и 100. Я очень медленно учусь, пару дней помню слово, а потом забываю. Я бы сказал, финский труднее русского, его сложно учить. Самое трудное слово в русском? У меня проблемы с буквой «с», а в русском она везде. Тяжело даются слова с этой буквой» — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.