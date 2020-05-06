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«Питтсбург» может обменять Мюррея или Джерри

«Питтсбург» может обменять Мюррея или Джерри
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» может обменять одного из бригады основных голкиперов Мэтт МюррейТристан Джерри, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.

«Скажу так: если мы хотим сохранить их обоих, то нам придется совершить другие перестановки в команде. Да, есть вариант претворить это в реальность. Нам предстоит принять ряд очень, очень сложных решений. Потолок зарплат точно не поднимется.

Будет ли Мюррей основным вратарём? Это вопрос к Салливану. Но на мой взгляд, да, он будет первым номером. У него есть опыт выступления в главных матчах, он добился большого успеха в плей-офф. И он начинал играть очень хорошо. Я чувствовал, что он прибавляет и набирает обороты к плей-офф. Он уже это делал. Мы были довольны вектором развития его игры в последнее время», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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