«Питтсбург» может обменять Мюррея или Джерри

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» может обменять одного из бригады основных голкиперов Мэтт Мюррей — Тристан Джерри, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.



«Скажу так: если мы хотим сохранить их обоих, то нам придется совершить другие перестановки в команде. Да, есть вариант претворить это в реальность. Нам предстоит принять ряд очень, очень сложных решений. Потолок зарплат точно не поднимется.



Будет ли Мюррей основным вратарём? Это вопрос к Салливану. Но на мой взгляд, да, он будет первым номером. У него есть опыт выступления в главных матчах, он добился большого успеха в плей-офф. И он начинал играть очень хорошо. Я чувствовал, что он прибавляет и набирает обороты к плей-офф. Он уже это делал. Мы были довольны вектором развития его игры в последнее время», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.