Ласьков: «Металлург» завершил переговоры с финским форвардом, он решил не ехать в КХЛ

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал подробности селекционной работы.



«На сегодняшний день работа проделана огромная, мы точно не сидели сложа руки и дистанционные ограничения тут никак нам не мешают – список игроков включает сотни фамилий, просмотрено много молодых хоккеистов, в том числе из АХЛ, из Швеции, из Германии. Они рассматривались, прорабатывались предложения.



Вот буквально на днях завершились переговоры с одним форвардом из Финляндии, одним из лучших в финской лиге, но игрок молодой, пока принял решение не ехать в КХЛ – мы ему отводили центральную роль в первом-втором звене, но, может быть он побоялся высокой ответственности, потому что придётся вести за собой всю команду. С одной стороны, может быть он прав, с другой стороны, может быть можно было и попробовать. В общем перед нами сейчас лежат списки фамилий ребят, с которыми велись переговоры, которые рассматривались в нашу команду, отсматривались десятки часов видео, причём не только того видео, которое нам давали агенты, а и того видео, которое именно Виктор Постников сам находил и формировал в содержательные релизы, анализировал, общался с агентами и тренерами на счёт качеств претендентов, обсуждал все аспекты с главным тренером.



Непонятная ситуация в АХЛ сейчас, а там есть стоящие хоккеисты. В общем – игроки же не с неба падают, тут работать нужно. Нет, есть конечно и те, кто просто сам приходит хотя бы на просмотровый контракт, но зачастую получается так, что качество подводит», — цитирует функционера официальный сайт клуба.