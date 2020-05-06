ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Дарюсом Каспарайтисом — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 6 мая, начало — в 19:30 мск.
К нам в виртуальные гости придёт олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис. С ним пообщается Павел Панышев. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Дарюс Каспарайтис был выбран в первом раунде драфта НХЛ 1992 года под пятым номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». В составе сборной СНГ выиграл Олимпийские игры 1992 года. В составе сборной России Дарюс завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Нагано (1998) и бронзовую медаль в Солт-Лейк-Сити (2002). Также принял участие в Олимпийских играх 2006 года в Турине.
10 ноября 2017 года в возрасте 45 лет дебютировал за сборную Литвы, выведя команду на лёд в качестве капитана и набрав 3 (1+2) очка в матче со сборной Эстонии. В составе литовской команды Каспарайтис выиграл чемпионат мира 2018 года в группе B первого дивизиона.
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