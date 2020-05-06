Ларак: никогда не верил, что подцеплю коронавирус. Я думал, что непобедим

Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак рассказал, как заразился коронавирусом.
«Я никогда не верил, что подцеплю коронавирус. Я думал, что я непобедим. Думаю, люди просто не понимают, как легко заразиться этим вирусом.
Я пришёл к врачам, когда у меня появились проблемы с дыханием. Сначала меня отправили домой с таблетками, но с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Когда стало совсем трудно дышать, меня положили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.
Я очень боялся, что заразил людей, которым ранее приносил еду в качестве волонтёра. Но их проверили и не нашли коронавируса. Сам же я, скорее всего, заразился из-за частого прикосновения к лицу руками в перчатках», — цитирует Ларака O Canada.
Ранее появилось видео драки в АХЛ, закончившейся глубоким нокаутом.
- 6 мая 2020
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