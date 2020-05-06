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Коффи: Макдэвида нельзя закрыть, только ограничить круг его возможностей

Коффи: Макдэвида нельзя закрыть, только ограничить круг его возможностей
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный защитник Пол Коффи поделился мнением о лидерах «Эдмонтон Ойлерз» — нападающих Леоне Драйзайтле и Конноре Макдэвиде.

«Если вы защитник и на вас накатывается такой нападающий, как Макдэвид, нужно надеяться, что ноги вас не подведут. Вы не сможете его закрыть. Надо попытаться ограничить круг его возможностей. И всё равно он часто будет переигрывать вас. С этим ничего не поделаешь. В таких случаях придётся полагаться на мастерство голкипера. Леон же работает на льду как сумасшедший, становится лучше и сильнее с каждым матчем. Он потрясающе видит площадку, владеет пасом, очень крепок физически. Наблюдая за игрой этих двух хоккеистов, получаешь истинное наслаждение», — цитирует Коффи официальный сайт НХЛ.

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