Каспарайтис: я из тех людей, для кого алкоголь — яд. Не пью уже 10 лет

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что хочет снова играть в хоккей и сообщил, что не пьёт алкоголь уже 10 лет.



«Жена сегодня спросила, думаю ли я ещё играть в хоккей. Сказал, что лет в 50 хочу попробовать ещё раз. Осталось три года, хочу начинать готовиться. Я и так готов, но именно хоккейная подготовка нужна. Если всё будет нормально со здоровьем, если буду нужен команде, хотел бы ещё сыграть, показать, что если ведёшь здоровый образ жизни ведёшь, занимаешься спортом, правильно питаешься, можно играть до 70.



Просто люди себя запускают, особенно спортсмены после окончания карьеры. Говорят, что у них колени болят, ничего не могу делать. У меня было четыре операции на колене, два раза – на крестах, а я бегаю по 100 км в неделю, у меня всё нормально.



Я уже 10 лет как не пью, не курю. Я вообще мало пил за карьеру, пытался попить пивко, но это оказалось не для меня. Алкоголь для некоторых людей – это яд, и некоторые люди не могут пить. Я один из таких людей, понял это давно, мне так легче жить», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».