Кудашов: решение КХЛ правильное. Чемпион должен определяться по итогам плей-офф

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
«Думаю, что решение правильное. Чемпион должен определяться по итогам плей-офф. Всё случившееся было таким неожиданным, поэтому надо было всё останавливать как есть. Если бы чемпион определялся по итогам «гладкого» сезона, стратегия у команд должна была быть выстроена по-другому», — цитирует Кудашова ТАСС.
В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона-2019/2020, исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.
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