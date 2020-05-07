Коваленко — о сокращении зарплат в ВХЛ: у каждого в стране есть социальная ответственность

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о сокращении зарплат в ВХЛ из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавируса.
«25 марта Высшая лига разослала во все клубы информационное письмо. Согласно Трудовому кодексу РФ, по статье 157 в случае режима простоя, объявленного по не зависящим от работодателя причинам, он вправе платить работнику лишь две трети заработной платы. Именно это и стало для ряда клубов руководством к действию — зарплаты их игроков на треть сокращены.
Позиция профсоюза? Главное здесь то, что мы работаем по официальным обращениям игроков, пока их не поступало. Наверное, приходит понимание, что в нынешней ситуации пандемии, когда временно остановились заводы, фабрики и так далее, у каждого в нашей стране есть своя социальная ответственность.
Можно констатировать, что в ВХЛ в большинстве случаев игроки и клубы идут навстречу друг другу, есть профессиональное взаимодействие и поиск компромисса. Мы считаем, что это позитивный процесс, в ситуацию не вмешиваемся. Но если произойдёт, как говорится, выкручивание рук, юристы профсоюза сразу включатся.
Мы готовы защитить наших хоккеистов — и не только в дисциплинарных комитетах, но и по общегражданскому кодексу. В сложившейся ситуации наши юристы видят определённые зацепки, у режима простоя в хоккее могут быть различные трактовки», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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