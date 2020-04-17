Коваленко — об обращении игроков в прокуратуру: не хочется терять время на какие-то дрязги

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение МВД по Нижнему Новгороду отказать в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством организации.

«Игроки, которые инициировали это письмо, в своё время входили в профсоюз, и они, даже затем покинув наши ряды, имеют полное право обращаться по тому или иному вопросу в государственные органы. Когда прокуратура Нижнего Новгорода и Генеральная прокуратура примет окончательные решения, тогда и будут комментарии со стороны профсоюза. Сейчас, честно говоря, даже не хочется терять время на какие-то дрязги. Несмотря на карантин, дел очень много.

Сейчас очень напряжённые дни, время расписано по минутам. Через волонтёрский центр «Единой России» помогаем ветеранам города и области с приобретением и доставкой продуктов питания, с получением льготных лекарств. Посещаем детские сады – вручаем специальные детские наборы. Также по решению ЦИК нашей партии и регионального комитета передали два специальных автомобиля для двух больниц региона – чтобы врачи быстрее и комфортнее добирались на вызовы», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.