Сергачёв — о переговорах с «Тампой»: думаю, мой агент со всем разберётся

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв уверен, что подпишет новый контракт с клубом. Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

«Сейчас ситуация немного другая, но оставляю это своему агенту. Думаю, он со всем разберётся. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдёт. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент.

Надо подождать и узнать, каким будет потолок зарплат, возобновим сезон или нет. Это ещё остаётся непонятным. Мы сейчас находимся в состоянии неопределённости», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.