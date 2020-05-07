Сергачёв — о переговорах с «Тампой»: думаю, мой агент со всем разберётся

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв уверен, что подпишет новый контракт с клубом. Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом.
«Сейчас ситуация немного другая, но оставляю это своему агенту. Думаю, он со всем разберётся. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдёт. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент.
Надо подождать и узнать, каким будет потолок зарплат, возобновим сезон или нет. Это ещё остаётся непонятным. Мы сейчас находимся в состоянии неопределённости», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 7 мая 2020
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