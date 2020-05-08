НХЛ и профсоюз игроков лиги сообщили об отмене международных матчей в 2020 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) опубликовали совместное заявление, в котором говорится об отмене международных матчей в 2020 году. Сделано это в связи с пандемией коронавируса.

«НХЛПА и НХЛ остаются преданными идее развития и наращивания своего международного присутствия. Мы надеемся, что наши заокеанские болельщики понимают необходимость переноса матчей 2020 года, но мы с нетерпением ждём того, чтобы провести их в 2021 году», — говорится в официальном совместном заявлении организаций.

В 2019 года в Швеции прошли матчи между «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В предыдущий раз Стокгольм принимал матчи регулярного чемпионата НХЛ два года назад, когда 10 и 11 ноября 2017 года матчи провели «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш», оба раза сильнее оказалась «Оттава». 4 октября 2019 года вынесенный матч НХЛ приняла Прага, где «Филадельфия Флайерз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс».

Планировалось, что в 2020 году вынесенные матчи НХЛ пройдут в Праге, где «Бостон Брюинз» должен был сыграть с «Нэшвилл Предаторз», и в Хельсинки, где планировались матчи «Колорадо» и «Коламбус Блю Джекетс».