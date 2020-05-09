«Авангард» подписал контракт с защитником Соловьёвым, всю карьеру отыгравшим в Америке

Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на один год с российским 25-летним защитником Алексеем Соловьёвым, информирует официальный сайт омской команды.



Соловьёв всю карьеру провел в Северной Америке, привлекался в лагеря развития клубов Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс», а также в лагерь новичков «Бостон Брюинз». В сезоне-2019/2020 защитник выступал в ECHL за команду «Атланта Гладиаторс». Сыграл 59 матчей, забросил три шайбы и отдал 14 результативных передачи при показателе полезности «+6».



В разных лигах Соловьёв сыграл 349 матчей, забросил 35 шайб и сделал 93 результативных передачи.



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