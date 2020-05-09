Евтюхин: раньше в хоккее была важнее голова. Люди думали на два, три шага вперёд

Известный в прошлом игрок «Спартака» Георгий Евтюхин поделился мнением о современных требованиях к начинающим хоккеистам.



«До сих пор живу в Перове, как и раньше. Начинал за команду ЖЭКа. Зимой на улице играли. Вроде неплохо шевелился тогда. И мне говорили, что пора переходить на более высокий уровень. Маме на работе сказали, что идёт набор в «Спартак». Решили пойти на просмотр, но пришли почему-то не во дворец спорта, а на стадион братьев Знаменских. Там народ лёгкой атлетикой занимался. А у нас коньки с собой. ТНад нами посмеялись, конечно. Нашли мы потом дворец спорта, но просмотр детей уже заканчивался. Подошёл к тренеру Михаилу Фёдоровичу Иванову, царствие ему небесное, он посмотрел на меня и сказал, чтобы я приходил на следующую тренировку. Мне было двенадцать лет, мой год уже весь в нормальную форму одет и хорошо катается, а я на трёх точках стою. Думаю, куда попал. Но Иванов что-то во мне увидел.



Сейчас на 12-летнего новичка никто смотреть не будет? Сейчас совсем всё по-другому. Чем ребёнок быстрее и сильнее щёлкает шайбу по стёклам, тем он интереснее. Такой хоккей. Раньше голова важнее была, надо было думать на площадке. Мы смотрели, как команда мастеров играла… Там же были великие Шалимов, Шепелев, Капустин… Они играли в хоккей. Думали на два шага вперёд, а может, и на три. Не говорю уже про тех, кто перед ними играл в Суперсерии 1972 года», — цитирует Евтюхина официальный сайт «Спартака».