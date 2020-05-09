Орр: не думаю, что хоккеистов нужно называть героями. Герои — врачи

Легендарный хоккеист Бобби Орр поделился мнением о составе «Бостон Брюинз» и выразил благодарность врачами, которые сражаются с коронавирусом.



«У «Бостона» сейчас много хороших парней, и молодёжь на подходе. У них будет хорошая команда на протяжении длительного времени. И, как и в нашей команде, должны быть ветераны. И они есть, как и молодёжь, которая была у нас.



Сейчас хорошее время, чтобы поблагодарить всех людей, которые находятся на передовой, различные организации и помощников здравоохранения. Это подходящий момент, чтобы отметить работу врачей. Эти люди ходят на работу каждый день и совершают большие жертвы. Они спасают жизни и облегчают ситуацию для многих людей.



Я играл в хоккей и нас называют героями? Я с этим не согласен. Для тех врачей, кто работает на передовой, это не игра. Это реальная жизнь. И мы очень многим им обязаны», — цитирует Орра официальный сайт НХЛ.