Линдберг: не знаю, почему Шипачёв вернулся в Россию. Он талантливый и мастеровитый игрок

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг вспомнил о совместном выступлении с капитаном бело-голубых Вадимом Шипачёвым за «Вегас Голден Найтс» в сезоне-2017/2018.

«Шипачёва встречал в «Вегасе» во время тренировочного лагеря. Вадим отыграл несколько матчей за команду в начале сезона, после чего вернулся в Россию. Он очень талантливый игрок и хороший хоккеист. Играл в первых звеньях «Вегаса» и хорошо смотрелся. Не знаю, почему он вернулся в Россию.

Опять же, Вадим очень опытный. Я играл против него в матчах за сборную. Это было давно, когда нам было по 17–18 лет. Классный парень и мастеровитый игрок. На тренировках было видно его мастерство и желание играть с начала сезона. Нужно спросить его, почему так случилось. Если бы он остался, то очень пригодился бы команде. Сейчас он капитан очень хорошей команды и ведёт парней к победам», — сказал Линдберг в эфире клубного телевидения.

Материал о переходе Оскара Линдберга в московское «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».