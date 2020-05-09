«Шипачёв оказался не готов к «Вегасу». Готов ли сам Линдберг к московскому «Динамо»?

Зачем «Динамо» Линдберг?

Московское «Динамо» провернуло один из самых громких трансферов первой недели рынка свободных агентов. В Москву перебирается двукратный чемпион в составе сборной Швеции Оскар Линдберг. Односторонний контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. В стане бело-голубых Линдберга видят центром второго звена и важнейшим элементом в бригаде большинства.

В прошлом сезоне о проблемах москвичей с топ-6 не говорил только ленивый. Главному тренеру «Динамо» Владимиру Крикунову удалось создать мощное первое звено в лице Дмитрия Яшкина, Вадима Шипачёва и Андре Петерссона, однако поддержки от второго тройки нападения просто-напросто не было. Игорь Полыгалов – хороший работящий центр, который прилично смотрелся в меньшинстве, но в созидании опытный хоккеист откровенно не вытягивал, в результате чего проседало всё звено. Ещё хуже смотрелась атака бело-голубых, когда центра второго звена играл Микс Индрашис.

В межсезонье руководство «Динамо» без особых колебаний отказалось от услуг Полыгалова и Индрашиса и сосредоточилось на поиске иностранного центра. По моей информации, менеджеры столичного клуба перебрали несколько кандидатур. Одной из них был форвард «Мальмё Ред Хоукс» Фредрик Хандемарк, однако хоккеист ещё в середине апреля принял решение продолжит карьеру в «Сан-Хосе Шаркс». Тогда «Динамо» окончательно и бесповоротно вернулось к фигуре Линдберга, и наконец вчера о трансфере было объявлено официально.

Почему «Динамо» не нужно искать нового тренера. Крикунов заслужил шанс реализовать мечту Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.

Дорога Линдберга в НХЛ и неиспользованные права «Спартака»

Уроженец Шеллефтео находится в идеальном хоккейном возрасте. В октябре шведскому форварду исполнится 29 лет, и у него за плечами огромный опыт. Оскар прошёл через всю систему подготовки национальных команды Швеции. В 2009 году Линдберг принимал участие в юниорском чемпионате мира, а спустя два года сыграл на мировом форуме за молодёжную сборную. До наград «Тре крунур» добраться не удалось, но уже на юниорском мировом первенстве Линдберга заприметили скауты «Финикс Койотс». И в 2010 году хоккеист был выбран во втором раунде драфта НХЛ под довольно высоким 57-м номером.

Примечательно, что в том же году хоккеист был выбран и на Ярмарке юниоров КХЛ – российском аналоге драфта НХЛ. 4 июня 2010 года завершился второй в истории драфт КХЛ. Клубы КХЛ выбрали на нём 188 хоккеистов. Оскар был выбран «Спартаком» под 178-м номером. Права на Оскара в КХЛ принадлежали красно-белым в течение 10 лет, однако московский клуб ими так и не воспользовался. Впрочем, сам хоккеист в то время в Россию и не собирался, мечтая пробиться в НХЛ.

Окончательные итоги драфта КХЛ

Торопиться с отъездом за океан Оскар был не намерен. Шведские хоккеисты вообще любят приезжать в Северную Америку уже подготовленными игроками и нередко используют местный чемпионат для подводки к новому этапу карьеры. Так случилось и с Линдбергом, который отправился покорять НХЛ только в 2013 году, сразу после самого успешного сезона в своей карьере. Сначала Оскар привёл «Шеллефтео» к долгожданному чемпионству в Элитсерии, заодно став самым ценным игроком плей-офф. А затем в составе сборной Швеции стал чемпионом мира, не пропустив ни одного матча на домашнем турнире.

К сезону-2013/2014 права на Линдберга в североамериканской лиге уже принадлежали «Нью-Йорк Рейнджерс». В главную команду Нью-Йорка талантливый швед пробился за два сезона. На уровне АХЛ Оскар проявил себя хорошим бомбардиром, выбив гроссмейстерские 100 очков за 150 матчей в регулярных чемпионатах. После успешного розыгрыша Кубка Колдера – 2015, где Оскар набрал 16 очков за 15 матчей, в сезон-2015/2016 Линдберг уже вошёл в статусе игрока «Рейнджерс».

Фасту Панарин, а Линдбергу знакомство с Шипачёвым

На Бродвее Оскар провёл два хороших сезона, в которых ему абсолютно не за что себя винить. Пробиться в топ-6 «Рейнджерс», где на тот момент выступали Рик Нэш, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Микаэль Грабнер, Матс Цуккарелло, действительно было слишком сложно. Шведский форвард застрял в нижних звеньях, где, надо заметить, смотрелся очень органично вместе со своим соотечественником Йеспером Фастом. Сейчас Квикки играет в одном звене с Артемием Панариным, а вот Линдбергу был уготован совсем иной путь.

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Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон не защитил Линдберга на драфте расширения, сосредоточив своё внимание на защите многочисленных звёзд команды, а Оскар отправился в «Вегас Голден Найтс». Заметим, что в стан «рыцарей» нападающий прибыл уже в статусе двукратного чемпиона мира. В команде Жерара Галлана дела у хоккеиста откровенно не заладились. Шведский игрок в большинстве матчей был игроком основного состава, но и в своём втором клубе НХЛ ему была уготована скорее роль ролевика, чем первой скрипки. Интересно, что именно в «Голден Найтс» Линдберг впервые в одной команде пересёкся с Вадимом Шипачёвым.

«Шипачёв оказался не готов к жизни в Вегасе»

О причинах неудачи российского форварда в «Вегасе» написано уже достаточно. Любопытно, что в своё время мнение по этому вопросу публично выразил в том числе и Линдберг. На тот момент Оскар ещё был игроком «Вегаса», а Шипачёв только-только подписал контракт с московским «Динамо».

«По Шипачёву сразу было видно, что это очень хороший хоккеист. Однако влиться в команду у него не вышло. Почему? Думаю, ему немного не хватило терпения. Надо было немного подождать, тогда у него был бы шанс влиться в коллектив и стабильно заиграть.

Рано или поздно все вписываются в нашу команду, вы это сами видите. Но, видимо, он оказался не готов ни к жизни здесь, ни к игре. Всё-таки тут всё отличается от того, к чему он привык. После этой истории, как и из многих других, я понял, что главный приоритет тут — команда», — говорил Линдберг в июне 2018 года.

В словах шведского нападающего ровным счётом не было ничего обидного, ведь Шипачёв и сам в интервью по возвращению в России не скрывал, что действительно оказался не готов к жизни в Лас-Вегасе. Вот только мог ли тогда Оскар предположить, что спустя всего два года их карьерные пути пересекутся вновь? Причём уже в комфортных условиях для россиянина.

Линдберг: Шипачёв оказался не готов ни к жизни здесь, ни к игре за «Вегас»

Сбежавшие из Лас-Вегаса в Москву

Что касается самого Линдберга, то игроком «Вегаса» ему оставалось быть меньше года: в дедлайн сезона-2018/2019 Оскар и сам покинул Лас-Вегас. Шведский хоккеист был обменян в «Оттаву Сенаторз», где и завершил на данный момент свою карьеру в НХЛ. В 20 матчах за «сенаторов» швед забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. Далеко не самая плохая статистика, которая, казалось, позволяла Линдбергу зацепиться за новый контракт, но в августе 2019 года Оскар принял решение вернуться в Европу – его новым клубом стал швейцарский Цуг.

В Швейцарии Оскар раскрылся в ещё одной ипостаси, став лидером чемпионата по количеству штрафных минут. В принципе, Линдберг и в Америке никогда не чурался силовой борьбы и всегда был готов скинуть перчатки, но до рекордов по штрафу дело всё-таки не доходило. Контракт Оскара с Цугом был подписан по схеме «1+1», но в это межсезонье Линдберг снова круто меняет карьерный путь. Его новая остановка – московское «Динамо», где 29-летний швед должен помочь Шипачёву по-новому раскрыть атакующий потенциал бело-голубых.

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Одним из самых вероятных на сегодняшний момент сценариев развития событий станет образование связки Линдберга с финским форвардом Теэму Пулккиненом. Примечательно, что Теэму находился в системе «Вегаса» ровно в то самое время, когда там оказались Линдберг и Шипачёв. Пулккинен, как и Линдберг, пополнил состав «рыцарей» на драфте расширения, но так и не смог добраться до главной команды «Голден Найтс». Вот только пример Шипачёва доказывает, что неудача в системе Галлана ровным счётом ничего не значит относительно перспектив игрока на уровне КХЛ.

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Спустя три года все «неудачники» Лас-Вегаса объединились в столице России. И на бумаге кажутся очень мощным альянсом, который может помочь «Динамо» в борьбе за самые высокие места в КХЛ. Для завершения селекции динамовцам недостаёт одного крайнего нападающего, который смог бы заменить в первом звене ушедшего в «Локомотива» Андре Петерссона. Места под потолком зарплат у бело-голубых ещё достаточно, а значит подписание не должно заставить себя долго ждать. И кажется главный вопрос предстоящего сезона для «Динамо» заключается в ответе на вопрос – готов ли сам Линдберг к жизни в Москве?