Бельмач: руководство «Металлурга» почувствовало, что команда должна стать ближе к социуму

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о трансферной стратегии магнитогорского «Металлурга».



«В СМИ проходит критика в адрес нового вице-президента „Магнитки“ Сергея Ласькова. Выполняя поставленную владельцем задачу, он работает с бюджетом и берёт на себя большую ответственность. Убирает ветеранов клуба — Бирюкова, Тимкина, Антипина, Мозякина, делает ставку на новых игроков, более молодых и голодных, чтобы избежать ошибок прошедшего сезона.



Уверен, что Ласьков не делает ключевых расторжений и подписаний без детальных согласований с главным тренером Ильей Воробьёвым. Мы видим пример обоюдной, профессиональной ответственности за результат.



В спорте, в хоккее риск есть всегда. „Магнитка“ — команда металлургического комбината, её главные болельщики — работники этого комбината. Руководство клуба, на мой взгляд, почувствовало, что команда обязана вернуться в социум, быть ближе к заводчанам», — цитирует Бельмача Russia-Hockey.