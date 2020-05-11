The Hockey Writers: Жердев и Филатов — в числе худших выборов «Коламбуса» на драфте

Издание The Hockey Writers составило список самых неудачных выборов «Коламбус Блю Джекетс» на драфте Национальной хоккейной лиги за всю историю клуба. В топ-5 попали россияне Николай Жердев и Никита Филатов.



Жердев был выбран на драфте 2003 года под общим четвёртым номером. В 283 матчах за «Коламбус» он набрал 181 (76+105) очко. Филатова на драфте-2008 выбрали под общим шестым номером. В 44 матчах за «Коламбус» он записал в актив 13 (6+7) очков.



Последним клубом 35-летнего Жердева была «Рязань», которую он покинул в октябре 2019 года. За рязанский клуб Жердев провёл 9 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «–7». Последним клубом Филатова был нефтекамский «Торос», за который он набрал 15 (6+9) очков в 23 матчах.



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