Бучневич: у «Рейнджерс» два сильных звена — Панарина и моё

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о прогрессе в игре команды.



«Когда я пришёл в команду, она была очень сильная. „Оттаве“ мы проиграли не по делу, могли проходить. У нас была очень атакующая команда. Много игроков, кто сейчас на ведущих ролях в других командах. В следующем сезоне старт не удался и руководство решило, что надо обновляться, ветеранов начали продавать.



Сейчас есть позитив. Если посмотреть на нашу игру в начале сезона и сейчас, то прогресс виден невооружённым глазом. В последние два месяца мы многое поняли, сейчас все приняли свою роль, у нас два звена сильные, одно Панарина, второе моё. Шестёркин прибавил, выиграв 10 из 12 матчей — сумасшедшая статистика. Когда мы плохо в обороне играли, он выдавал по 50 сейвов. Все поверили, что мы можем играть в хороший хоккей и побеждать любого. Это дало нам уверенность, по последним результатам только позитив на будущее. Мы молодая команда, нам будет проще после возобновления. Все голодны до побед, мы выйдем в хорошей форме. Думаю, всё у „Рейнджерс“ будет хорошо, у нас хорошее будущее», — сказал Бучневич в подкасте у Виталия «v1lat» Волочая.