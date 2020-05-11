Экс-голкипер «Барыса»: без Скабелки это будет совсем другой «Барыс»

Бывший голкипер «Барыса» Дмитрий Мальгин поделился мнением об уходе из казахстанского клуба главного тренера Андрея Скабелки.

«Естественно, клуб потеряет какую-то нить и тактику игры. В любом случае у другого специалиста будут свои тактика и видение игры. Конечно, это будет совсем другой «Барыс».

Судя по уходу хоккеистов в другие клубы, конечно, это затронет игру команды. Пока неизвестно, что будет с приходом других игроков. Весь мир затронула пандемия, и спорт тоже страдает – везде урезают бюджеты, и многие остаются без работы», — приводит слова Мальгина Sports.kz.

Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.