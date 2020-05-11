Экс-голкипер «Барыса»: без Скабелки это будет совсем другой «Барыс»
Бывший голкипер «Барыса» Дмитрий Мальгин поделился мнением об уходе из казахстанского клуба главного тренера Андрея Скабелки.
«Естественно, клуб потеряет какую-то нить и тактику игры. В любом случае у другого специалиста будут свои тактика и видение игры. Конечно, это будет совсем другой «Барыс».
Судя по уходу хоккеистов в другие клубы, конечно, это затронет игру команды. Пока неизвестно, что будет с приходом других игроков. Весь мир затронула пандемия, и спорт тоже страдает – везде урезают бюджеты, и многие остаются без работы», — приводит слова Мальгина Sports.kz.
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Форвард «Барыса» Шестаков: Скабелка — профессионал не только на льду, но и вне площадки
Читайте также
- 11 мая 2020
-
18:54
-
18:33
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:35
-
16:14
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:06
-
14:42
-
14:30
-
14:09
-
13:39
-
13:06
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
11:35
-
11:19
-
11:16
-
10:54
-
10:49
-
10:24
-
09:55
-
09:37
-
09:22
-
09:09
-
07:00
-
01:00
-
00:35
-
00:27
-
00:08
- 10 мая 2020
-
23:38
Партнерский контент