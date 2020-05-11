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«Момент, который я никогда не забуду». Клим Костин вспомнил дебютную шайбу в НХЛ

«Момент, который я никогда не забуду». Клим Костин вспомнил дебютную шайбу в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин вспомнил свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге, которую он забросил 24 ноября в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (2:4).

«Момент, который я никогда не забуду», — написал россиянин в своём «твиттере».

20-летний форвард дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Российский нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах.

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