Экс-форвард «Салавата» Мелешко вылечился от коронавируса

Известный в прошлом белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко выздоровел после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила жена спортсмена Надежда в своём «инстаграме».

«Коронавирус побеждён. Воссоединение», – написала Надежда.

37-летний Мелешко завершил карьеру после сезона-2016/2017. В Суперлиге Дмитрий играл за «Салават Юлаев» и «Спартак», а в КХЛ защищал цвета «Сибири» и минского «Динамо». Последним клубом Мелешко стала минская «Юность».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.