Звягин: Кошечкин — большой профессионал с феноменальной психологией

Тренер вратарей омского «Авангарда» Сергей Звягин поделился мнением о голкипере магнитогорского «Металлурга» Василии Кошечкине.

«Сколько Кошечкин ещё продержится на своем нынешнем уровне? Думаю, два-три года точно может играть очень здорово. Если честно, когда я приходил в «Металлург», думал, что будет непросто работать с Кошечкиным, поскольку слышал разные разговоры о его сложном характере. Но оказалось совершенно наоборот. Он большой профессионал с феноменальной психологией. Вратарь, который передаёт команде уверенность.

Для меня его самые сильные качества — великолепное чтение игры и потрясающая концентрация, особенно в плей-офф. И, естественно, отличное физическое состояние с умением правильно использовать свои большие габариты. Очень горд за Василия, что к своим наградам в КХЛ он добавил олимпийское золото. Думаю, Кошечкин по праву занимает место в числе лучших вратарей отечественного хоккея», — приводят слова Звягина «Известия».