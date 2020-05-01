Магнитогорский «Металлург» продлил контракты с Кошечкиным и Кулёминым

Магнитогорский «Металлург» подписал новые контракты с голкипером Василием Кошечкиным, форвардом Николаем Кулёминым и защитником Артёмом Минулиным. Соглашения с Кулёминым и Минулиным рассчитаны на два года, с Кошечкиным — на один.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кошечкин в 49 матчах пропускал 1,94 шайбы и отражал 93,3% броска. В плей-офф голкипер провёл пять матчей и отразил 93,1% бросков при надёжности 2,25.

В сезоне-2019/2020 Кулёмин провёл за «Металлург» 57 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, забросил 12 шайб и отдал 8 результативных передач. На счету Минулина 21 матч в регулярке при отсутствии результативных действий.

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