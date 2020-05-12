Представители КХЛ, МХЛ и ЖХЛ записали обращение к врачам, которые борются с коронавирусом
Хоккеисты, тренеры и представители КХЛ, МХЛ и ЖХЛ записали специальное видеообращение к врачам, которые борются с коронавирусом. Они поблагодарили медицинских работников и высказали слова поддержки.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
В минувшем сезоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги был прерван на стадии четвертьфинала из-за пандемии коронавируса. Чемпион сезона и обладатель Кубка Гагарина выявлен не был.
В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 899 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 232 243 человека, из которых выздоровело 43 512. Зафиксировано ещё 107 летальных исходов. За всё время скончалось 2116 человек.
В России за сутки коронавирусом заразилось 10 899 человек, отмечено 107 летальных исходов
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